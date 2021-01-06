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路上三寶總是奇聞不斷，南投縣日前出現一位蛇行伯，這位老伯騎機車在路上蛇來蛇去，一個右轉後，老伯還直直撞上賓士車尾，嚇得錄影的女民眾連連嬌喘好幾聲，影片曝光後引起網友熱議。

一位網友5日在臉書社團《爆廢1公社》發文，透過影片中可見，一位身穿紅衣的老伯騎著機車上路，不僅車的方向歪來歪去，坐姿也超歪，彷彿躺在機車坐墊上騎車，後方情侶使用手機全程錄影，影片也不時傳出女性驚呼的聲音說「啊！」、「好危險」等語。

畫面中，蛇行伯先慢慢右偏，下一秒未打方向燈突然地朝右轉，立刻撞上停在路口的黑色賓士車尾，發出「碰」的一聲。老伯因撞擊而摔倒在地，目擊的女性則因事發突然，嚇得接連嬌喘多聲。

影片在網路曝光後，不少網友寫下留言，「阿伯出事了阿伯」、「這麼專業，還知道去撞阿賓哥」、「移動式神主牌」；也有許多網友被影片中的「旁白女聲」吸走眼球，「不好意思，我一直重複閉著眼看影片，為的就是聽女生的嬌喘。啊！」、「這聲音真銷魂啊」、「聽笑聲聽到耳朵都開心了」。

(中時新聞網)