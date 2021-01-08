情侶相處，在價值觀上若出現歧異，恐很難維持良好關係，尤其在金錢上更是需要溝通。一名男子在臉書分享，女友自從知道他月收後，便強迫他每月儲蓄1.5萬，得知女友的目的後，令他十分困擾，並將問題丟上網，不少網友急勸他放生。

該名男子昨（6）日於臉書《靠北女友My Girl》分享，女友自從知道他一個月收入平均7萬後，就囑咐他每個月扣除必要開銷後，編列每月存1.5萬，當作8個月後生日買包包的基金，並表示若屆時還差一點，她可以自己出2萬。

原PO表示，女友目前仍是大四生，平日省吃儉用，雖覺得女友要求很扯，但轉個念卻又認為女友可以自己出2萬，「好像也不是想把我吃死死？或許是錢不夠需要我幫忙」。

不少網友看了原PO的經歷後認為，只要這次答應後就會被吃得死死的，未來若不幸分手，錢還拿不回來，適時要懂得拒絕，或許女友想試探也不一定，但是兩人之間的愛，是金錢無法衡量的，懂事的女人不會要男友花錢；而懂事的男人也不需要他人提醒，應發自內心贈與。

其他人搞笑表示，可以按照女友的說法一個月存1.5萬，在她生日前再把她甩了，剛好就「一桶金」，不過，也有網友對於大學生揹12萬以上的名牌包，感到瞠目結舌。

(中時新聞網)