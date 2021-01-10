美國川粉闖入國會山莊，4人遭到擊斃；台灣當年參與太陽花運動，一樣也闖入國會的林飛帆卻高升民進黨副秘書長，月領9萬，遭網友狠酸「林9萬」，而近來更傳出林飛帆恐將空降新竹市，接手2022年林智堅的市長位，就有網友貼文酸爆「那ㄟ差瞎多？」

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今(10)日貼文指出，美國民眾日前衝撞國會，多人遭到警方槍擊，造成4人死亡，反觀台灣太陽花，當初攻佔立法院後如今過得好爽，過程還把學運搞得好LOW！偷吃太陽餅、起司蛋糕，還喇舌！台灣攻國會可以月領九萬，美國敢衝國會直接吃子彈，下去領便當，「那ㄟ差瞎多？」

傳言林飛帆在2022年將空降新竹市，接手林智堅的市長大位，這讓該粉專忍不住慘叫，「林九萬要選新竹市長？天哪！民進黨都沒人了嗎？」

該貼文引發網友討論，表示「新竹人若讓9萬自摸了，也沒辦法囉」、「相信新竹市民的智慧，他們不會讓一個帶頭作亂的騙子給騙了」、「如果這種咖都能當選，那還真的是沒救了」、「考驗竹科人的智商」、「他從來沒選過議員 立委就跳到選市長，如果新竹人讓這種人選上真悲哀」、「大腸頭是不是月入九萬不夠用了？」

(中時新聞網)