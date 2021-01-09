根本連隨隊搭機前往曼菲斯都沒有的籃網明星後衛厄文，9日宣告連兩場比賽因為私人因素缺陣，根據籃網隨隊記者普西奧爆料，厄文可以如此帥氣宣告他不想打就不打的真正理由，是因最近接連爆發兩大社會事件，讓他完全沒有心情打球。

普西奧指出，厄文連兩場比賽缺陣主因，其一是他想要表達自己對於美國總統川普支持者闖進國會大廈暴行的不滿，其二則是不爽警方沒有起訴布倫娜泰勒槍擊案的兇手，才會讓他決定無預警宣告缺席，甚至跟籃網隊友、教練斷絕聯繫。

這並非厄文首次如此「任性」，去年球員工會全票通過奧蘭多復賽方案，他卻反悔呼籲球員不該參加復賽，而是要把時間用在抗議黑人平權運動上，結果沒幾個球員同意他的看法，他只好選擇用受傷為由拒打復賽，可見他有多麼隨心所欲。

起碼厄文的籃網隊友還算挺他，籃網後衛利佛特表示，「這是厄文的個人問題，我們都支持他，他是我們的兄弟，就算他不在，我們仍會上場競爭，就向我說的，這是他的個人問題。」畢竟假如厄文持續缺陣，利佛特的上場時間也會大增。

(中時 )