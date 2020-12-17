畫面曝光 媽推嬰兒車闖三叉路遭撞飛 寶寶伸手腳狂掙扎（臉書社團《爆怨2公社》／蘇育宣翻攝）

台南市日前出現一位女子推著嬰兒車欲橫越三叉路口，婦女左顧右盼後，便推著嬰兒車狂奔，未料卻在路中央遭一輛自小客車攔腰撞上，婦人與嬰兒車雙雙噴飛，甚至還可見嬰兒遭撞後在車上伸手掙扎，荒唐的行徑讓目擊民眾全看傻眼。

一位網友16日在臉書社團《爆怨2公社》發文，透過影片中可見，一位身穿灰衣粉褲的婦女推著一台桃紅色的嬰兒車，在三叉路口間左顧右盼，一會兒發現無來車後，便立刻推著車拔腿狂奔。

豈料，當婦人橫越至對向車道時，突然有一輛銀色自小客車疾速駛出，婦人雖急煞，但小客車來不及反應便直直撞上嬰兒車，瞬間嬰兒車騰空飛起，便重摔落地，疑似還出現嬰兒的小手在車中揮動，而婦人則受嬰兒車撞擊力道牽連，也仆倒在地。

不小心擦撞婦人的小客車駕駛隨即下車察看婦人傷勢，其他行經三叉路段的用路人也紛紛奔上前關心，婦人則趕緊爬起，上前確認推車中的嬰兒。目睹一切的原PO則好奇地在內文寫下：「誰的問題大？」

短短38秒的影片發出後，不少網友熱烈回應，「小孩子還好嗎？」、「當三寶遇到三寶？」；也有網友直言，問題出在婦人身上，「當然是推車的有問題，走在三路交匯口，是三倍的危險性，根本是推孩子去死」。

也有網友認為雙方都有錯，「汽車明明就停得下來為什麼不停？」、「都有問題，但是行人走斜的，感覺問題更大」、「二個都很有事！一個等著被撞，一個迫不急待撞上去」。經網友比對後，此車禍發生路段位於台南市六甲區，至於詳細的肇事原因則待警方調查後釐清。

(中時新聞網)