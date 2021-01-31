一名女網友日前一直收到酒店業者傳訊息徵陪酒小姐，她不堪其擾之下，先是說「找我，妳會倒店」，確認對方仍有意想徵人後，她竟然傳送一張特意擺弄的醜臉照，她還說「我真的可以嗎？」之後她又傳了另一張醜臉照給另一家業者；幽默的應答方式笑翻網友，直說「這就是潛力股，希望公司可以投資她」。

一名女網友在臉書「爆料公社」發表自身遭遇，她日前收到臉書訊息，對方說「時薪1400元、業界高標準、專人協助照顧、高級休息室，有興趣嗎？」而他一眼就看穿是酒店業者在找陪酒小姐，因此她回應「找我，你會倒店」，對方則說「還好吧，番數連進時薪1200元，下班現領能支援嗎？」她則再次強調她不像能做酒店的。

女子受不了酒店業者不斷詢問徵才，竟傳送一張超醜的自拍照。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

女子受不了酒店業者不斷詢問徵才，竟傳送一張超醜的自拍照。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該女網友接著傳給對一張自拍照，照片中她都包著毛巾，鏡頭由下往上拍，讓她的臉完全變形，甚至露出雙下巴；之後她又再次收到類似訊息，對方稱「徵現場公關即領檯人員，時薪950至1350元」，她則回應「我真的可以嗎？」接著又傳出一張面露猙獰、雌牙裂嘴的醜臉照；事後她笑說「時薪1200變成120，傳播變傳說」。

女子受不了酒店業者不斷詢問徵才，竟傳送一張超醜的自拍照。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

許多網友則留言笑說，「看完照片可能變成應徵圍事組的」、「這…真的美呆了」、「這就是潛力股，希望公司可以投資她」、「我真的快笑瘋了」、「我其實就愛這個味道」、「妳的回覆實在讓人忍不住狂笑」、「這是一個怎樣的對話」。之前網路也流傳一張照片，一名相貌樸實的女子發文說要做援交，結果竟有惡毒的網友回應「會窮」。

(中時新聞網)