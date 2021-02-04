為了刺激買氣，不少業者會出奇招攬客，大陸四川一家汽車展售中心日前就舉辦買車抽獎活動，沒想到一名男性消費者抽到的獎項竟是「女朋友一個」，出乎他意料之外的是，真有一位單身正妹走向他，讓他又驚又喜。

根據《快看視頻》報導，年節將至，四川省資陽市當地一家汽車展售中心為了刺激消費，推出抽獎活動攬客，當時一名單身男子碰巧在展售中心選購新車，沒想到卻意外抽出一張彩券，上頭寫著「獎勵：女朋友一個」，讓他相當詫異。

沒想到下一秒果真有一名正妹披著「女朋友」的紅色布條，迎面走來。這讓當場「喜獲女友」的他興奮不已，樂得直呼「可以直接帶回家嗎？」

對此，業者急忙上前解釋，指出這是公司辦的創意聯誼活動，替員工和單身客戶搭建一個相親交友的管道，剛好店內的女銷售人員也是單身，於是建議兩人可以先交換聯絡方式，慢慢認識彼此，「你們倆剛好都單身，我介紹你們互相認識，等等你們互加微信，但之後能不能成就看你們了」。

「買車抽女友」的消息曝光後，不少單身男子全暴動了，紛紛留言直呼「我買車怎麼沒這種待遇」、「我也單身，我也要去買車」、「買車抽女友還真是不錯，老闆請問下一期什麼時候再辦？」、「下次要帶我媽來，我挑車她挑媳婦」；也有網友笑說「這是什麼高招的賣車手法？」、「這兩人還真有夫妻相」。