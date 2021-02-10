高雄小年夜不平靜！三民區晚間7時許發生一起重大車禍，28歲黃姓男子駕駛藍色自小客車從九如陸橋下橋後，行經中庸街口，疑似為了閃避對向準備左轉的遊覽車，失控撞向在待轉格中停紅燈的59歲許姓女子，人車噴飛數十公尺，許女送醫搶救後不治，經警方酒測，雙方均無酒精反應。

(中時新聞網)