轎車衝上人行道 2名騎士慘遭撞飛 59歲女搶救不治 21:322021/02/10 中時新聞網 黃瀞儀 、中時、 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 轎車衝上人行道 2名騎士慘遭撞飛 情況危急 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄小年夜不平靜！三民區晚間7時許發生一起重大車禍，28歲黃姓男子駕駛藍色自小客車從九如陸橋下橋後，行經中庸街口，疑似為了閃避對向準備左轉的遊覽車，失控撞向在待轉格中停紅燈的59歲許姓女子，人車噴飛數十公尺，許女送醫搶救後不治，經警方酒測，雙方均無酒精反應。 美診所遭槍手炸彈攻擊 5人傷勢危急凶手被捕 小年夜死亡車禍 嘉義機車擦撞貨車 90歲騎士當場身亡 (中時新聞網) #2名 #轎車 #騎士 #遭撞飛 #一輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑高雄屁孩惡作劇 天橋丟雞蛋2車遭殃車主氣炸 14:102021/02/10 社會 綠島龍王鯛遭分屍 民宿老闆辯視力差 判刑6月罰30萬 08:592021/02/10 社會 台商搭醫療專機自緬返台 張上淳：情況危急 13:342021/02/10 生活 春節連假首日 白河分局58支鏡頭監控關子嶺等景區車流 12:242021/02/10 寶島 13歲少女控遭20消防員輪流洩慾2年 法國法院不罰超扯理由曝光 01:192021/02/10 國際 蘭嶼龍王鯛死了 2男供稱釣上岸已死 拍完照丟回海 13:582021/02/10 社會 屏東牛隻遭撞斷牛角奄奄一息 駕駛肇事逃逸 15:062021/02/10 社會 除夕圍爐東港海產街幾近滿桌 宅配料理業績增3成 18:362021/02/10 寶島 布林肯稱願收容港人 美議員重提香港庇護法案 09:442021/02/10 國際 又見奇幻漂流 3古巴人受困加勒比海小島33天 20:562021/02/10 國際 家屬開車載昏迷姪女闖紅燈遭攔 桃園女警開道助送醫 14:302021/02/10 社會 社會熱門新聞 是台灣！5富少集體性侵女神同學 4男賠80萬免關 民眾怒爆 - 社會 農曆春節前抓酒駕零容忍 中市警察局發小紅包慰勤 - 社會 不願幫小叔付聘金 婆婆竟變臉 有錢媳一句話全家閉嘴 - 社會 才離開警局正要出勤 新北警突昏迷倒地 裝葉克膜搶救中 - 社會 女兒遭5富少性侵媽媽提緩刑 PTT吵翻：內情不單純 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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