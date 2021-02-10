原PO和外送員有氣無力的對話，讓不少網友笑翻。(圖擷取自爆廢公社公開版)

辛苦工作了整天，不少人到家後只想賴在沙發上休息，一名女網友分享，昨(9日)工作一整天，此時已沒有任何力氣再出門買飯吃，於是透過外送平台訂餐，不過她有在訂單上備註幫忙送到家門口，但訂單抵達時外送員卻傳訊詢問，「請問我可以在門口等你嗎，因為真的很累了」。讓原PO哭笑不得，只好無奈答應。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文表示，昨日托著疲憊的身軀下班到家後，已沒有任何力氣外出買晚餐，所以用手機訂了外送來解決晚餐，結果外送員到了後先傳訊息詢問，「請問可以在樓下見面嗎？」，原PO客氣回覆請對方送上樓，但下秒外送員表示，「請問我可以在門口等你嗎，因為真的很累了」，讓原PO無奈，答應後請對方將食物放至管理室。

原PO表示收到訊息當下哭笑不得，雖然當天工作已經夠累了，「但她看起來比我累…」，加上對方態度良好，不忍之下就答應外送員將餐點放至管理室即可，不必爬樓梯。她也說會發文並沒有要檢討外送員的意思，「只是她比我還累，我哭笑不得而已」。

外送員和原PO對話曝光後讓網友笑翻，兩人有氣無力的讓人好奇到底是多累，「看完我也好累喔」、「好像女朋友在撒嬌」、「這是什麼情侶的對話嗎」、「這個理由我給過，然後事後可以附註早點休息，路上小心！」，另外，由於原PO外型出色，甚至還有網友歪樓，「是我就上去了，絕對不囉嗦，30樓沒有電梯也沒問題」、「妳Line帳號給我，下次我直接幫你外送到府到」、「看在大頭貼份上我拿上去好了」。

(中時新聞網)