外送商機崛起，讓民眾在家也能享受外食的多樣性及便利性，不過一名外送員分享，日前凌晨2點多時他接到一筆位在新北的訂單，但到達時客人遲遲不領餐，這時他才按下門鈴找人，沒想到門打開後看見一對男女在爭執，女方下秒抓住他大喊「救我！」更要他快點報警，突如其來的情況讓他嚇傻愣在原地，直到女方掙脫逃跑後才離開現場。

原PO在臉書社團「UberEats全台討論區」上發文說明，日前他送餐到新北某處民宅，當他抵達時客人電話打不通、訊息不回，最後他鼓起勇氣按下門鈴，但開門後眼前的景象讓他愣在原地10分鐘之久，「我完全不知該怎麼做」，於是發文詢問同事們，若碰到此情形當下會如何處理。

原來，當原PO按下門鈴時，一名女子突然衝出並大聲呼救，屋內的男子則抓住女子的包包和衣服，兩人似乎發生激烈口角，「女生拜託我救她，說報警也可以」，不過男方則態度強硬要他餐點丟旁邊，人趕快離開現場，還說「不關你的事」。由於事發突然，加上樓梯間太過狹窄，讓原PO站在原地10分鐘不知道該如何是好，直到後來女方順利逃離現場後，他才離開。

回想起事發經過仍心有餘悸，原PO事後猜測，女方應是利用外送訂餐來求救，讓自己有機會逃離現場，這樣的經驗讓他發文詢問，「試問各位夥伴們，如果送餐途中當下遇到這臨時狀況，該如何處理？」對此，不少同行回應，「當然立馬報警呀！」、「餐放著，下樓去巷子報警」、「可疑或有衝突就直接請執法人員處理，自保也保護對方」，另外有同行分享，外送員APP內有緊急報警按鈕，遇到原PO這種情況時，按2下即可發揮功用。

(中時新聞網)