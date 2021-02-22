外送平台在台灣不斷壯大，甚至連民生用品也能包辦，但隨著用戶越來越多，也造成店家、外送員，及消費者的糾紛不斷增加。近日外送業者FoodPanda就針對合作夥伴「拒單」祭出懲罰條款，若拒單率過高，每單將加收15元。這政策讓店家氣到跳腳，甚至決定將和平台解約，但不少消費者卻覺得能夠因此受惠。

「都給外送平台賺就好了啊！」一位網友近日在臉書「爆料公社二社」上爆料說，Foodpanda近日與外送合作夥伴修改契約規則，其中提到，若合作夥伴拒絕訂單率高於百分之五者，平台將收取每筆15元的費用。

這讓原PO氣炸表示，「平台提供的平板一個月收租金600元，現在拒單一筆還要收15塊？那店家賺什麼？」原PO進一步解釋，大家吃飯時間都差不多，遇到店內忙不過來的時候當然會拒單，業者卻片面修改規定，還要店家一定要遵守，「都給你熊貓賺就好」。

原PO也指出，若在很忙的時候關機（停止外送），平台又有規定關機時間、次數不能夠太過頻繁，否則店家會被處罰3至5天不能上線接單。原PO甚至坦言，已經請廠商開發來自家的外送APP，若上線就會跟外送平台解約。

文章一出馬上引起網上熱烈討論，其中有不少人痛批平台對店家抽成抽太兇，但另一部分人卻表示，「一個願打一個願挨！最後還是消費者決定是否買單！」、「網站平台還是有最大的決定權！」

對於消費者來說，反而樂見新的政策。網友指出，這樣就不會在肚子正餓的時候被店家拒單。「有時候吃到飯已經是一兩個小時後，這樣對我們公平嗎？十五塊錢的懲罰比起挨餓兩小時，我覺得沒什麼吧？」、「有想過顧客點單後，訂單都成立了，然後因為店家忙不過來又拒單，如果忙不過來就不要開啊」。

對此，有網友好奇，若店家遇到客人在備註欄刁難，針對不合理的訂單「能不能拒單？」外送平台客服指出，若遇到此情況，店家能夠請求平台協助取消訂單，且不會算進店家的拒單率中。

(中時新聞網)