路不拾遺是種美德，但如果可以把遺失物物歸原主，更能幫助到他人。一名熊貓外送員在一間飲料店門口撿到200元，二話不說交給店家，請他們調閱監視器找出失主。後來，掉了200元的失主還真的被找到了，沒想到結局超搞笑，讓這位「貓哥」哭笑不得。

位在苗栗頭份的飲料店，分享一段畫面及影片截圖，指一名熊貓外送員在店門口撿到200元，直接拿給櫃檯員工，「你們看要不要調監視器找一下是誰掉的？」

「其實大部分的外送夥伴們都是很棒的，而且好心有好報」，飲料店隨即調閱畫面，希望物歸原主。沒想到一看影片內容，案情超展開，「欸！這200元是他自己的啊！」

原PO表示，這位外送員當天來等飲料，等待期間走到路邊等，其中一手還握著鈔票，過了幾秒，兩腿中間出現百元鈔，搞半天是「貓哥」自己掉在地上，當他準備回到櫃台時，發現地上居然有錢，也沒想到是自己的，隨即交給店家。

飲料店透露，事後等了對方好幾天，終於等到「貓哥」來領回自己的200元，金額雖不多，卻也是美事一樁。網友推外送員「實在太可愛了」、「太古錐了這位大哥」、「證明好心有好報，雖然這錢本來就是他的」、「自己的錢自己領」、「他應該是累了，當下都沒發現握著的錢有少」。

(中時新聞網)