連槓17期的大樂透今晚開獎，頭獎上看5.5億元，吸引不少民眾下注。星座專家小孟老師分析，今天有4個星座的財運特別旺，包括摩羯座、雙子座、金牛座及巨蟹座，財運能量最強的時間則為上午11點至下午3點及下午5點至晚上7點，財神位則在正西方。

台彩大樂透已連槓17期，頭獎獎金上看5.5億元，加上今天是小年夜，彩券買氣更旺，根據《聯合新聞網》報導，小孟老師預言，4星座今天運勢特別好，中獎機率比其他星座高，還有幸運數字供民眾參考。至於買彩券最佳時間則為上午11點至下午3點及下午5點至晚上7點。

第四名，摩羯座，幸運數字為1、4、0、2。

木星落入魔羯座財庫宮位，顯示魔羯座財運爆發力十足，但受水逆影響代表在選號時會錯過不錯的數字，建議憑著第一直覺是最準的。除此之外木星也代表紅色力量，因木火相生，若能在今日找到紅包袋或紅色色紙，在外面寫下財神速速來，再攜帶紅包袋到投注站，說不定能引來過路財神讓你中到大獎。

第三名，雙子座，幸運數字為1、4、5、0。

今日雙子座的財帛宮很好，顯示雙子座投資運勢很旺盛，吉星可以幫你招來財氣，小孟老師建議可以在腰帶上，用食指劃9個錢幣的符號，代表九五至尊，腰藏萬貫，讓你在下注後可以富甲一方。

第二名，金牛座，幸運數字為1、7、0、8。

天王星落入金牛座，顯示今日金牛座有突發橫財，運勢表現亮眼，小孟老師建議可以用一張白紙，在白紙上畫一個金元寶，並且在金元寶下方寫下自己的名字與生日，然後帶著畫好的金元寶到投注站下注，元寶的能量就能讓你全身上下充滿財氣。

第一名，巨蟹座，幸運數字為5、9、1、4。

今日巨蟹座財運能被財神加持，因此今日想求財的人一定要特別衝動，建議下注前冥想森林之王獅子，獅子能量能撼動不動的財帛宮位，能讓財庫再度點燃。

另外，小孟老師也加碼透露，今日好運的生肖有牛、兔、蛇、狗，財神位在正西方，建議尋找住家或工作地西方的投注站能讓財庫飽滿。

(中時新聞網)