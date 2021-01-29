香港網路近日瘋傳一部激情男女在街頭大膽肉搏27秒片，由於影片女主角一身白色短裙打扮身材姣好，一張漂亮臉蛋更激似香港資深女星文雪兒的張筠（Christy），令張筠不堪其擾，在社群網站PO出一張影片截圖，鄭重澄清：「Not me！（不是我）」

日前有香港網友在臉書上傳一對男女在街頭激情纏綿的肉搏片，影片中這對男女懶理世俗當街激烈擁吻，期間男方更一度情不自禁，將手伸進女子衣服內愛撫，尺度大膽又令人害羞。

張筠喊冤自己並非影片女主角。(取自張筠IG)

只是隨著影片瘋傳，文雪兒的漂亮女兒張筠，就因為被認為與影片女主角長相極度相似，收到不少朋友關心詢問，讓她只好透過IG限時動態澄清：「Not me！（不是我）」

張筠更向港媒回應，直言若有繼續把影片看完，就知道女主角跟她長得不像，只是某一個角度像她而已，甚至還開玩笑地說：「我腳有那麼粗嗎？」張筠還說自己個性保守，不會在街上做這種事情，公開牽手已經是她的最大極限，但她也不會因被誤認是影片女主角而覺得困擾，「都沒做過，我光明正大所以OK！」

張筠是香港資深女星文雪兒之女，她不僅外型亮眼，還擁有英國UCL土木工程系碩士高學歷。身材火辣的她，也時常在社群網站PO出養眼照與大家分享，所以在網路也小有名氣，擁有超過3萬粉絲追隨。

(中時新聞網)