張震在腦海中想像夜鶯訓練「眼技」。（盧禕祺攝）

44歲張震主演《緝魂》熱映中，29日接受本報專訪，片中探討了死亡的議題，張震表示「也不是沒想過死亡這件事，但想一想這也滿無解的，我就選擇好把現在該做的事情做好就好」，那過世之前最想做什麼事？男神的回答平凡又逗趣，他說「想要好好吃一頓飯，可能就一碗陽春麵」，因為至今沒吃到特別好吃的陽春麵，希望過世之前可以吃到。

片中，張震飾演的梁文超是一位正義感十足的檢察官，這也是他很嚮往的一種精神，「因為是檢察官，所以正氣凜人，但我的工作沒有辦法，以及他對信念的執著，非常徹底，這跟我有點相似，但沒辦法像電影裡這麼極致跟完美」。而片中老婆阿爆（張鈞甯 飾）為延續他的生命，不惜做出違反道德和法律的行為，張震表示如果是他的話應該不會那麼做，「我比較正義感一點」，也覺得尊重別人很重要，會接受對方不想苟延殘喘地活下去。

張震在電影裡被診斷出癌末，但仍為12萬的月薪，堅持回到工作崗位，只希望可以給妻兒留下點什麼，現實生活中，他是個愛家、低調的父親，不喜歡在網路上曬娃，因為從小父母離異，加上父親張國柱工作忙碌，父子間的關係較疏離，或許是為了彌補自己缺少家庭溫暖的遺憾，2015年女兒出生後，張震也刻意減少自己的工作量，「演員的工作比較特別，可能一離開家就要2、3個月，甚至更久，但我覺得時間就這麼多，要做的事情還是要做，在小孩成長的過程，陪伴是必要的，希望可以親自跟她相處」。

梁文超原本的設定是性格比較陰暗，張震在與導演經過半年的討論後，發現好像可以是暖一點的心理狀態，決定用比較正能量的方式去演繹，「才能夠區別於他在工作和家庭上不同的狀態，你不能一直很冷，加上我們的設定是在近未來，如果一切都距離觀眾太遙遠的話，會很難入戲」。那覺得自己是不是一位暖男？張震害羞回「該暖的時候暖，就可能逢年過節，該有的會表示一下」，並補充「但比較多還是特別花心思去感受小孩長大的過程中需要什麼，我可以給跟不可以給的是什麼」，十足好爸爸樣。

程偉豪導演有說過是看了《繡春刀》覺得張震的眼神非常凌厲，很適合犯罪電影中的執法人員，當初寫《緝魂》劇本時，就是以張震作為發想，在片中確實也讓大家看到了張震的銳利眼神，他分享了自己訓練「眼技」的方式，透露在定裝當天，想說剃光頭加上寬大的風衣，回頭一看很像夜鶯，就上網搜尋了照片作為發想，靠著想像把這樣眼神加註在這個人物上，「不會對著鏡子練習，傳達的是一種味道」，並表示因為很多時候不能演的太露骨、外放，「怕稍微多一點就會劇透」，所以也需要多做拿捏。

而另一部片《沙丘》剛好也是科幻類型，張震說的確對科幻的題材有興趣，像是《阿吉拉》和《星際大戰》都還滿喜歡的，但主因是自己很欣賞這2位導演之前的作品，所以收到劇本二話不說就答應，跟《沙丘》導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）是在坎城影展一起擔任評審時相談甚歡，很開心有機會可以一起共事，2部片也恰巧都是在2019年拍攝，夏天拍完《沙丘》後，就開始瘦身準備在冬天拍《緝魂》，他也分享了好萊塢拍片跟台灣的不同點，「好萊塢比較有制度，都按表操課，很少會有拖到進度的狀況，台灣就機動性較強，調動速度快」。

至於今年的計畫，張震透露暫時沒有大陸的工作，電影的部分目前也還在洽談中，不過有參加表演工作坊的舞台劇《江／雲．之／間》，4月將展開演出。而他也透露一年最多拍3部作品，對他來說已經是極限，認為至少要有一個月的時間調整自己，再進入到下一個角色。

(中時 )