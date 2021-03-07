台中男子阿強與女友發生性關係後，疑似對女友始不聞不聞，女友認為遭到亂終棄，向友人陳男哭訴。陳男竟夥同友人林男、王男，將阿強挾持監禁，並用BB彈射下體、用酒瓶插肛門，還逼阿強自己用牙刷刷龜頭、辣椒水淋生殖器，逼阿強吃自己的糞便、簽本票，種種殘酷致極的方式虐待。一審依加重強制性交等罪將陳男判刑8年、同夥林男依妨害自由罪判刑1年2月，2人不服上訴，台中高分院駁回，目前全案上訴最高法院審理中。

根據判決內容，阿強與A女原為男女朋友，但A女向友人陳男哭訴，她與阿強發生性關係後，阿強對她不聞不問、始亂終棄。陳男夥同友人林男，到阿強工作地方將他挾持到釣蝦場，之後以BB彈射擊下體、持槍敲擊左耳，用木棒、鋁棒、徒手毆打。

阿強假裝想上廁所藉機逃離，但陳男竟命他當場大便在塑膠袋內並吃下，又逼阿強簽下300萬元本票；沒想到陳男竟還不放過阿強，用啤酒玻璃罐插進阿強肛門，還逼阿強自己拿拿牙刷刷自己的龜頭、拿辣椒水淋自己的生殖器，更逼阿強自己用啤酒罐塞肛，陳男則拍下照片。

最後阿強趁林男離開、陳男睡著，向王男說要去籌錢，才跟王男一同離開，帶著渾身的傷跑到醫院掛急診，醫師看到他千瘡百孔的下體和臀部，也訝異不已。

一審依加重強制性交、共同犯剝奪他人行動自由罪，判陳男8年徒刑，同夥林男依妨害自由罪判刑1年2月，王男判刑5月得易科罰金；陳、林2人不服上訴，台中高分院駁回，目前上訴最高法院審理中。

(中時新聞網)