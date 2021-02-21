新北市某高中去年9月19日舉辦一場追思典禮，康姓男子趁著與會的15歲高中男生不注意，徒手抓高中生屁股1下，還說「唉呦，不錯喔」，一旁同學目擊整個過程，被害高中生隱忍到典禮結束，立刻向在場師長反應，檢察官根據目擊者說法、現場監視錄影畫面，依違反性騷擾防治法起訴，並建請法院加重其刑。

64歲康姓男子曾參加社會運動，也曾代表在野政黨參選議員，但沒選上，去年9月19日上午參加在高中校園舉辦典禮，大約上午11點40分，他先藉故與被害高中生攀談，趁其不及抗拒，徒手抓高中生屁股1下，還說：「唉呦，不錯喔！」被害男高中生感覺不舒服，待典禮結束後，立即向師長反應。

師長立刻報警並提供現場監視錄影畫面，證明康確實有參加活動。而一旁的同學也證述看到康將手移到被害同學的屁股位置，還告訴另一名同學，被害同學好像被人摸屁股，證明整個案發經過。

但康男表示有攀談，確有肢體接觸，但不承認性騷擾一事。檢察官根據目擊同學的證詞，以及被害同學的指認，認定康男違反性騷擾防治法，且故意對未滿18歲少年犯罪，依法建請加重其刑，全案依法起訴。

(中時 )