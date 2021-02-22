台大法律系陳姓男大生，去年11月在網路PO文，預告將在台大校園內進行尾隨女生騷擾行為，強調「想被騷擾的同學準時出現」、「順性別女性佳」，網友向檢警檢舉，台北地檢署調查時，陳辯稱只是開玩笑，檢方認為，陳男雖PO文不當，但尚未達惡意通知程度，今將陳不起訴處分。

檢警調查，去年11月7日中午，陳男在「NTU台大學生交流板」留言稱「今晚11點後，我會在椰林大道、醉月湖、大一女舍進行尾隨騷擾行為，想請被騷擾的同學準時出現。」

陳男PO文還強調「順性別女性佳」，但不久前陸續發生的台南馬籍女大生遭擄殺、師大女生遭怪男尾隨等事件，陳男留言內容隨即被板主撤文。不過，有網友已截圖向檢警檢舉，警方依據帳號IP位址，找到陳男送辦。

檢方庭訊時，陳男辯稱，他留言附上帳號、全名，只是開玩笑，檢方發現陳男貼文被板主撤下後，板主也傳訊斥責陳男PO文不當，陳也向板主道歉，稱自己一時無心，想開玩笑，事後也很後悔，檢方採信陳男說法，認為他PO文內容尚未達惡害通知程度，給予不起訴處分。

(中時 )