肺炎疫情持續延燒，民眾普遍認為使用私人運具風險較低，導致北市公共運輸及共享運具的使用量驟減，北市公共自行車YouBike更因試辦升級2.0版，更面臨過渡期危機，對此，北市交通局為提升民眾對共享運具對使用量，除了訂出單車通勤日，請市民免費喝咖啡，更推出「再接再厲卡」，若當天9點前抵達，但咖啡已被索取完畢，即可獲得，更能抽單月30杯咖啡，邀全民使用綠能運輸。

北市交通局表示，市府持續於每週五早上7點半至9點半，在台北市內擇定10處地點辦理「單車通勤日 請你喝咖啡」活動，民眾只要攜帶環保杯並騎乘自行車經過，即可領取免費咖啡及小餅乾，並且在前一天的週四晚間6點半到7點半，也會在台北市不固定地點發放客製口罩及集點卡，只要完成集點任務，即可於年底參加抽獎活動，後續配合節慶活動，也將辦理系列活動並邀請知名藝人及網紅擔任一日店長。

北市交通局指出， 3月份的站點將在捷運公館站、捷運大安站、市府松壽路口、捷運東門站、松山車站、捷運松江南京站、捷運劍潭站、敦化基隆路口、台灣師範大學圖書館、捷運西門站等10處，後續最新消息及每個月的站點，都將於活動前公告臉書粉絲團專頁。

(中時 )