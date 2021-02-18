吳秉承、曾子余近日主持新一季料理實境秀《米你廚房》，該節目由三立都會台與行政院農業委員會農糧署合作，20日起每周六下午5點30分播出，內容將顛覆觀眾對米食料理的創意想像。兩位主持人直擊大明星家裡的廚房，透過鏡頭一窺他們的神祕冰箱，並以藝人冰箱裡的食材做出美味料理，其中外景團隊拍攝時，發現「台灣好媳婦」佩甄的廚房異常乾淨，但打開冰箱竟在冷藏處出現牛仔褲和絲襪。

身為生活智慧王的佩甄揭開謎底，原來她將絲襪放在冰箱冷藏後，會更耐穿而且不容易被勾紗，而牛仔褲則是為了去除異味，不會因為常洗而褪色。而曾獲金鐘主持人獎的蔣偉文，跨足主持、戲劇領域，對美食與烹飪也頗有研究，出版多本料理書籍，當主持人上門時，他信心十足對吳秉承嗆聲：「師父小心了，我要摘下型男主廚的稱號，讓你變成行人主廚。」放話要用自身廚藝和對方一戰高下。

曾子余（左起）看吳秉承、蔣偉文各自料理。（三立提供）

吳秉承表示會做料理的人就是要看他的冰箱，蔣偉文自信滿滿打開冰箱，自誇裡面有琳瑯滿目的醬料、調味料，應有盡有，不料卻被吳秉承回嗆：「其實厲害的廚師真的不需要太多醬料。」蔣偉文還說他非常會做剛果料理，吳秉承反問：「是不是把它弄熟都可以吃的那種？」讓蔣偉文氣勢變弱回答：「基本上是。」

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