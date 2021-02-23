70歲香港演員吳孟達日前驚傳住院治療，被好友田啟文(田雞)證實他罹患肝癌，並於2個月前動手術，又因癌細胞擴散的關係需要接受化療，但田啟文就沒有透露吳孟達是癌症幾期。然而今(23日)就有陸媒驚傳吳孟達的死訊，讓田啟文得知忍不住開罵了，直斥沒這件事！

據悉，吳孟達因罹患肝癌入院，目前已動完手術正在接受化療，老婆在身邊照顧，小孩也陸續返回香港。而吳孟達也因為化療的關係，身體虛弱無力，不過他意識清楚，還可以對認識的人揮手打招呼。

田啟文代好友吳孟達駁斥死訊。(本報系資料照)

然而據東網報導，今日就有陸媒驚傳吳孟達的死訊，讓田啟文得知相當不滿，直言：「有黑心的人在這裡亂傳，我要講清楚，沒有這件事，不該亂傳的人要積一下陰德！」

同時田啟文也向港媒還原吳孟達發現癌症的來龍去脈，他說吳孟達是在大陸拍電影《少林寺之得寶傳奇》海報時發現身體不舒服，前往澳門就醫檢查發現有腫瘤，2個月前返回香港接受手術與化療，強調吳孟達不是突然間並重。

田啟文還透露，這段時間朋友們都想來探病，但也不想要搞到像見最後一面一樣，更何況吳孟達情況也不是這樣，「他正在休養中，不想因探病反而加重他精神負荷和壓力。」

(中時新聞網)