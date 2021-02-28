資深港星吳孟達（達叔）因肝癌導致多重器官衰竭，昨（27日）下午病逝，享壽70歲。吳孟達死訊讓各界都很不捨，許多藝人也紛紛發文哀悼，黃子佼昨晚就在臉書分享，他2014年主持金馬獎時，與吳孟達互動的片段，黃子佼感性發文：「一路好走，前輩達叔」，未料卻有網友留言酸吳孟達只是名戲子，對此，黃子佼則展現高EQ回應。

黃子佼昨晚在臉書分享，他在2014年與Ella（陳嘉樺）主持金馬獎，與吳孟達互動的片段，黃子佼感性說：「謝謝您一生賣力演出 無數歡笑場面是永恆 影迷必然永遠忘不了 一路好走，前輩達叔」，但卻引來酸民留言嗆：「說真的吳只是名戲子」，並不解說：「不明白為啥每當演員或歌星去世，一定會被大事（肆）渲染」，黃子佼則高EQ回應：「別生氣。每個生命都很重要，但我們發文有感觸的，往往是與生命歷程有關的那些。未必是名人，也許也是一個身邊親友。重要的是，彼此有過連結嗎？一名您口裡戲子，曾經帶很多人歡樂喔！」

黃子佼回應全文。（圖／取材自黃子佼臉書）

這名網友事後疑似刪除留言，不過留言早已被截圖，當其他網友想要留言回應這名酸民時，黃子佼則現身安撫：「這篇，是我想表達謝意與緬懷的影片。留言大樓刪了也好，畢竟是一棟歪樓呀。我們好好謝謝達叔比較重要啦」。

黃子佼進一步提到，他原本要隱藏或是刪除留言，但疑似提早一步被刪除了，對此，黃子佼則說：「希望，他是因為被我們提點了更棒的理性思維而動作。這對他的未來更好」，他也希望網友別再追究。

！三叔！ ２０１４年的金馬獎 我和Ｅｌｌａ初登場 當年開場脫口秀橋段 我們點名許多大明星 將名字挑一些諧音哏 串聯在一起承先啟後 腳本首稿到我手上後 我又不斷的左思右想 還到Ｅｌｌａ家彩排 過程做了一個小決定 部分入圍出席的演員 ... 由黃子佼發佈於 2021年2月27日 星期六

(中時新聞網)