前美女主播侯佩岑2011年和老公黃伯俊結婚，育有兩子，近日她帶丈夫和媽媽林月雲上節目《婆婆與媽媽》，昨(5日)母女倆在節目中互相道歉落淚的片段瘋傳，侯佩岑今凌晨再發文表示，母女倆沒有傷害任何人的意思，節目中兩人真情流露，「說出來，不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉」。

侯佩岑和媽媽林月雲不僅長得像，感情也很好，兩人與黃伯俊最近決定攜手上實境秀，揭開女神私下真實生活的樣貌，節目上侯佩岑為了早餐吃什麼追問老公，夫妻倆還一同回憶生第一胎時經過，侯佩岑坦言當時無法自行下床如廁，都靠黃伯俊幫忙，讓她感恩在心頭，林月雲也讚女婿可靠，兩人一定可以白頭到老。

侯佩岑凌晨發文。（圖／翻攝自侯佩岑 Patty Hou臉書）

然而昨天新內容釋出，侯佩岑和林月雲談心，侯佩岑感謝媽媽從小奮力保護她，讓她有幸福的童年，說著說著母女倆互相安慰落淚，卻引來正反兩極評價，EQ高、一向溫柔的侯佩岑今凌晨難得再度發文，強調：「自從有了家庭之後，更體會媽媽的養育之恩，卻發現，能陪她的時間更少了」，並表示林月雲動過心臟手術後，她更擔心媽媽健康，「怕時間走得太快」。

侯佩岑說：「這次節目邀約，我原想可以留下許多的回憶，即使是在鏡頭前聊天，都是很真誠的抒發心情，沒有想要傷害任何人」，也說媽媽一輩子為了照顧她十分盡心盡力，對於外界紛擾，她感到很對不起，粉絲為她打氣說：「我們畢竟都不是當事人，對於過去現在與未來懂得珍惜與感恩才是真正的幸福。加油哦」、「佩岑加油～一直以來都超愛妳的」、「好好的過日子就好」。

(中時新聞網)