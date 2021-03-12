美中外交高層18日會晤前夕，官媒環球網昨晚報導，中國司法機關近期將對兩名加拿大公民涉嫌危害中國國家安全案進行一審。美國政府曾表態聲援加國，並堅持北京應立即無條件放人。

官媒環球網11日晚間在報導中援引消息人士說，中國司法機關近期將對康明凱（Michael Kovrig）及史佩弗（Michael Spavor）涉嫌危害中國國家安全而被提起公訴一案進行一審。

美國總統拜登2月底與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）舉行視訊會談時，重申支持康明凱和史佩弗應獲釋的立場。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月26日表示，美國與加拿大堅定站在一起，堅持立即無條件釋放兩名被中國拘留的加拿大公民。

美國國務院10日宣布，布林肯及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及外交部長王毅。這將是拜登上任以來，美中高層首度會晤。

中加兩國關係近年因孟晚舟案陷入緊張。孟晚舟為中國通訊大廠華為公司創辦人任正非的長女以及華為財務長；2018年12月，加拿大應美國政府司法互助的要求，逮捕了在溫哥華轉機的孟晚舟。

隨後人在中國的加國公民康明凱及史佩弗先後傳出遭中方扣留，北京並於2019年5月證實兩人被捕的消息，其中康明凱涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪，史佩弗則是涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪。外界懷疑兩人被捕與中方不滿加拿大拘捕孟晚舟有關。

(中央社)