「華爾街日報」引述知情人士披露，在美中高層將舉行自美國總統拜登上任以來的首場面對面會談時，北京除籲華府撤除川普任內諸多反中政策，也有意促成拜習在4月視訊峰會。

熟知計畫內容的消息人士說，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與外交部長王毅打算敦促美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）取消川普政府對中國的相關實體、個人所祭出的制裁與限制。

中國官員也打算提議再度建立起定期的雙邊高階會晤，並在4月22日世界地球日全球召開氣候變遷會議時，安排讓中國國家主席習近平與美國總統拜登舉行線上峰會。白宮不願對這類會議的前景發表評論。

中國希望美方收回的措施包括：對華為與中芯國際等中國企業的銷售限制；對中共黨員、中國學生與官方媒體記者實施的簽證限制；讓中國駐休士頓領事館重新開張。

知情人士說，若美方將限制移除或放寬，中國會取消所祭出的對應反制。

熟知計畫的消息人士說，中國也打算提議讓雙方推出「疫苗護照」，有利於兩國間的旅行。

華爾街日報指出，美中高層在阿拉斯加會面，全球頭兩大經濟體終於有機會重塑彼此不穩的關係。美中在科技發展、人權、貿易以及在亞洲的軍事領導上針鋒相對。

美國官員說，這場會議讓華府有機會對中國諸多行徑表達不滿，像是縮限香港自由、在南海擴張海軍軍事勢力、對美國盟國施壓經濟壓力、違反智慧財產權與侵犯網路安全。

美國也打算試探中國官員的意見，探討如何讓兩國在氣候變遷與全球衛生等議題上合作。但中國提出的議程與華府幾無重疊，顯示兩國想法南轅北轍、修復關係有多困難。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1100318

(中央社)