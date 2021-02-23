中廣董事長趙少康日前重返國民黨，牽動藍營2024總統大選局勢，對於藍綠2024誰可能出來出線參選，綠媒《美麗島電子報》董事長吳子嘉除預測副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜未來運勢外，還抽牌預測官運。抽蘇貞昌時，抽出「中吉」，全場譁然。吳子嘉說，蘇雖然院長做的普通，但他有選2024年總統的企圖，選舉是一流的。

行政院長蘇貞昌。（圖/本報資料照）

對於鄭文燦抽出「小兇」，吳子嘉說，民進黨的新潮流只會在他和賴清德之間，推其中一個人，目前以民調來看，鄭文燦雖然高於賴清德1~2%，但賴清德因為已身居副總統高位，基本上這一點差距可以無視，若以2人格局來看，賴清德是A咖，鄭文燦就是B咖了，威望和架式上差了一點點，因為鄭文燦人太好了，常常一天跑十幾二十攤紅白場，以總統候選人身分格局來看，是不夠大尾的。

對於蘇貞昌，抽到「中吉」，吳子嘉說，若蘇貞昌民調一直維持50%以上的話，那他行政院長幹不完了，因為以蔡英文個性來看，並不是冒險犯進的人，她不喜歡鬧事的人，吳子嘉認為，蘇貞昌的問題不是靠派系、不是靠誰誰誰，真正問題只有一項，那就是民間聲望。

桃園市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

對於台獨金孫賴清德，抽到「兇」，吳子嘉有些崩潰，他直言，賴清德可能會被蘇貞昌搞掉，因為蘇貞昌現在滿口「武漢肺炎(新冠肺炎)」，被陸媒點名修理過，他要的就是搶賴清德的台獨票，他是有策略的，蘇貞昌或許處理疫苗搞的很爛，但選舉是一流的。吳子嘉強調，蘇貞昌吃定賴清德和鄭文燦，尤其把鄭文燦罵的很難聽、不給鄭面子。

最後，對於國民黨明日之星的侯友宜，抽出「平」，吳子嘉說，侯友宜的民調，在《美麗島電子報》做出來高達70%。贏過賴清德、鄭文燦、朱立倫，關鍵在於他是非典型的國民黨人，且因為侯和綠營關係非常好，能拿到綠營支持度，全台灣只有他一個人有這項優勢，2024就很有希望。但若侯的對手是蘇貞昌，那等於2018年的新仇舊恨就會再度上演，就會變成另一種局面，目前主要問題還是在於國民黨。

(中時新聞網)