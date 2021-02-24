國民黨今(24日)舉辦「國政願景2030」系列論壇，邀台北市長柯文哲與談，也讓2022縣市長選舉，國民黨是否會與民眾黨合作，引發關注。新北市議員葉元之今(24日)在網路節目中，直接歌唱《無言的結局》，表達他對此事的看法。

葉元之24日在yahoo tv節目《鄉民大會》中被問及對於藍白合作的看法，他直接飆唱一小段《無言的結局》，透過歌詞「曾經是對你說過，這是個無言的結局，隨著那歲月淡淡而去，但我要如何如何能停止再次想妳...我怎麼能夠，怎麼能夠埋葬一切回憶，啊…讓我再看看妳，讓我再說愛妳」表達內心真實想法，並稱「個人不看好跟柯文哲合作」。

葉元之透露，民眾黨是綠營出身，柯文哲2014年出來競選北市長時，是民進黨大力支持，照理說跟民進黨有競合關係，怎麼會兩、三年過去，卻從綠營麻煩變國民黨痛苦，現在民眾黨要挖國民黨牆腳，難道過了幾年，柯派人出來參選，或是自己出來參選，「國民黨都要跟他分票嗎？長期來講戰略是失誤的。」

葉元之分析，特別是柯市長成立民眾黨，假設為了政黨興衰，每一次都出來選總統，然後都面臨要跟國民黨整合，相對來說是對國民黨不利；他直言，國民黨要怎樣不跟民眾黨合作，卻能持續變大才是關鍵，「畢竟大家也會也會擔心柯文哲翻臉不認人，又開始霸凌國民黨」。

(中時新聞網)