余苑綺去年才二度抗大腸癌成功，未料她昨（22日）卻傳出癌症復發，經紀人證實余苑綺年前回診發現肺部和淋巴有腫瘤，其實余苑綺在春節為父親余天慶生時，她才感性寫下：「希望自己關關難過關關過 牛年壯如牛」，原來余苑綺當時早已知道癌症復發，而父親余天的生日願望則全獻給女兒「希望妹妹身體健康」，讓人心疼不已。

余苑綺是余天、李亞萍二女兒，她大年初一才在臉書曬為余天慶生照，余苑綺並寫下：「祝爸爸生日快樂，大家恭喜發財，身體健康、心想事成，希望自己關關難過關關過，牛年壯如牛。」原來余苑綺當時已知自己癌症復發的噩耗，不過她仍展現堅強的一面為余天慶生。

祝老爸永遠27歲 今年他的生日願望只有一個 就是希望妹妹身體健康🙏 由余筱萍 台灣之光世界麻將天后發佈於 2021年2月12日 星期五

而余天的大女兒余筱萍當時也曬出慶生照和影片，她嘴甜寫下：「祝老爸永遠27歲」，余筱萍進一步透露余天的生日願望：「今年他的生日願望只有一個：就是希望妹妹身體健康」，余天卑微的心願展現為人父母的苦心，看了讓人心疼。

余苑綺在2014年發現罹患直腸癌時，她都是正能量面對「一直都覺得我會好」，未料余苑綺2019年生下兒子後，她直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散至肝、肺，已是直腸癌末期，不過余苑綺為母則強，為了一對女子積極接受治療，並在去年康復，余苑綺本以為抗癌成功，未料卻又復發，余苑綺接下來會展開3個月化療，工作都將暫緩，專心調養身體。

祝爸爸生日快樂❤️❤️❤️ 大家恭喜發財 身體健康 心想事成 希望自己關關難過關關過 🐂年壯如牛 💪🏻💪🏻💪🏻 由余苑綺 Chichi 發佈於 2021年2月12日 星期五

(中時新聞網)