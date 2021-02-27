許效舜選基隆市長有譜！曝澎恰恰近況「往好的方向發展」

64歲澎恰恰（澎哥）去年8月宣布破產，他為圓拍電影夢導致欠債2.4億台幣，近來他積極工作，希望早日減輕肩上重擔，最近他上吳淡如廣播節目，吳淡如發文表示跟澎恰恰聊過後幫對方將債務算清楚，已找出真正黑洞在哪裡，她看好澎哥絕對能將債務還清，「因為他的才華遠勝過這二億！」

澎恰恰先前常傳欠債失蹤，去年8月他在許效舜陪伴下勇敢站出，承認欠下2.4億債務，許效舜更痛心透露澎恰恰一度想不開，「那天接到澎哥簡訊，真的被驚醒，他說『如果你在哪裡找到我，草草了事就好，家裡老小多照顧』，我當時真的慌了。」急忙找到澎恰恰本人後，便對對方苦口婆心說：「如果死都不怕，你有什麼好不敢面對的？！」

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

據知，澎恰恰的債主高達30位，近來他靠著主持、舞台劇、直播、上節目等奮力還錢，大年初一還南下高雄擺攤賣春聯，在臉書宣告「一千個還債日子正式開始」，引來網友加油打氣，不過最近有媒體拍到他跛腳現身街頭，似乎健康出狀況，他則回應身體狀況和債務並無關聯，「每一次過年身體都會有點狀況」，但過了年初一就沒事了，謝謝大家關心。

澎恰恰去年宣布破產。（圖／中時資料照片）

昨(26日)吳淡如分享請澎恰恰來上節目，談到欠債問題，吳淡如用專業賽車手比喻，「就算技術再好，油箱漏油就沒有救！」因此她幫澎恰恰計算了為何欠下2億，還有最大的漏洞在哪裡，「我想我大概把澎哥欠的債都算清楚了！其實如果可以先止住油箱的漏洞，我對他的債並不悲觀。」並強調：「我認為人必須從理性上了解自己的問題，才能應付許許多多的考驗，人生風浪必然有，並不是命運的問題。」網友也讚她有情有義，期待當集節目播出。

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