藝人澎恰恰去年10月與三溫暖大亨楊振豐喬債務，被誤認遭楊、通化街幫的幫主「芋仔」朱秀琮強押取債，驚動警界「救人」。台北地檢署今依妨害自由等罪起訴楊等3人，在押的楊、朱移審法院時都喊冤，反指澎恰恰「自導自演」，台北地院訊問後，裁定楊、朱各以300萬元、250萬元交保，限制出海、出境，禁止與被害人與證人接觸。

檢警調查，楊振豐因財力驚人，不少名人會跟他借錢，楊並收取高額利息，一旦借款人還不出來，楊就約到自己開的亞太三溫暖商討債務，並透過朱秀琮等人恐嚇或強押擄人。楊、朱2人借給澎恰恰3000萬元，另借前頂鮮101董座周文保1.3億元。

朱秀琮移審時喊冤，稱被害人指述與事實不符，也不會逃亡；楊振豐則說，他和周文保是30年朋友，雙方家人都很熟，彼此的兒子也是玩伴，不可能押人，而澎恰恰拿「江蕙的傳奇」企劃書找他投資，他同意，但要求給他一個演員缺，結果澎恰恰跳票，只好找來三溫暖商談，澎恰恰自己說要拿妻子房產抵押，過程中還出去抽菸、吃飯，根本沒有被限制行動，是澎恰恰自導自演。

2人的辯護律師都說，本案所涉妨害自由是輕罪，且已被羈押4個月，沒必要也沒能力逃亡海外，檢方也已偵結起訴，沒有勾串、滅證的可能，且已無其他潛在被害人，無反覆實施之虞，沒有羈押必要。2人均希望以200萬元交保。

法官認為，2人犯罪嫌疑重大，且有相當資產足以逃亡海外生活，有羈押原因但無羈押必要，考量所涉罪名及資產後，裁定楊振豐300萬元交保、朱秀琮250萬元交保，均限制出海、出境，不得接觸被害人及證人。

(中時 )