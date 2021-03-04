位於花蓮壽豐鄉的台灣觀光管理學院，日前傳出將向教育部申請停辦。消息傳出，校內257名學生譁然，痛批董事會「違背辦學承諾」；台灣觀光學院學生自救會召集人范玉萱及台灣觀光學院黃老師4日下午特地從花蓮北上出席高教工會記者會表達訴求，台灣學生聯合會也出席聲援，要求教育部接管台觀。不過教育部表示要接管學校，必須是學校違反《私校法》，例如掏空校產等等；但台觀確實是因為辦學資金不足，因此教育部依法不能接管。

台灣觀光學院過去校名是精鍾商專，2001年在教育部參與下，將全數董事席次轉手予中國信託銀行參與的「台灣運動彩券公司」入主，並由中信金融管理學院派入台觀學校董事長、校長及一級主管等，宣稱將「永續經營」、「學生保證可念到畢業」、打造「棒球學園」、「廚藝專業大學」。

自救會指出，不料短短3年不到，中信金、台運彩的辦學承諾一一跳票，說好的「棒球隊學生就讀免學雜費」，2年間棒球隊無預警「被解散」；學校向教育部申請的學生獎助學金補助款，應發的獎學金過了一學期還沒發；開始積欠教職員薪資多月；把學校資源都用於中信金派入人員，台觀菜餚研發教室的昂貴器材被搬到中信金融管理學院，對教育部要求的捐資卻不聞不問。

自救會指出，台觀學院校產達6.8億，10年內獲政府補助1.7億以上。去年5月校方對外宣稱，台運彩因疫情因素影響收益而退出董事會，但實際上學校董事長至今仍是陳錦稷，中信金相關人士並未退出。去年11月學校校長何曜琛閃辭，董事會找來並無學界經驗也無校長資格的王燕軍擔任代理校長，王燕軍卻打算將學校辦成私營畜牧場與畜牧產銷業等非辦學用途的私產，既嚴重侵害師生權益，也違反退場校產歸公原則。且去年12月宣稱將「停招不停辦」，今年2月卻突襲宣布停辦，試圖清空師生。

自救會表示，學生都希望原校畢業，校內多數學生經濟條件都不是特別優渥，董事會私自把停辦專案送審教育部，卻根本沒有和師生溝通。

與會人士表示建議教育部接管台觀，優先規劃將其併入餐旅專業的國立高雄餐旅大學或鄰近的國立東華大學。「沒理由一所曾被教育部接管十多年的私立大專，要退場卻是遭私相授受，淪入私人手中！」

教育部政務次長劉孟奇表示，台觀可能無法提供原校畢業的環境，因此會請學校設學程；另外外界也有質疑台觀校地會不會轉到私人名下？他表示台觀土地都有信託，無須擔心。

教育部技職司司長楊玉惠表示，若學校要融資必須由董事會提出，教育部不能強迫，且董事會要做連帶保證人，以台觀來說可能有信用的問題；此外台觀學生數太少，學校現在就是沒有資金，很難維持基本教育品質。

(旺報 )