基隆市政府投入約8千萬元經費，補助53校，改善162間老舊廁所。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府投入約8千萬元經費，補助53校，改善162間老舊廁所。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府自105年度起向教育部爭取補助「公立國民中小學老舊廁所整修工程實施計畫」，截至109年度共補助53校，改善162間老舊廁所，投入約8千萬元經費，全面更新國中小學校廁所。

學校廁所以往皆相當老舊，常有通風不良、濕滑、空間狹窄、照明也不足的情形，造成學童抗拒上廁所或憋尿，基隆市政府教育處為改善學校廁所，爭取教育部國民及學前教育署補助老舊廁所整修工程經費，截至109年度共完成53校次162間老舊廁所改善，為學童帶來明亮、舒適的如廁環境。

基隆市教育處長林祝里表示，學生學習的環境不是只有在教室內，廁所也是生活空間很重要的一環，各校廁所經整修後煥然一新，廁所改善也同時增設「無障礙廁所」和「性別友善廁所」，除了提供教職員生無臭、明亮及空間舒適的如廁空間外，更營造友善、多元、共融的學校學習環境，110年度將再接續爭取1800萬元，改善9校老舊廁所。

碇內國中校長王淑芬說，學校的校舍位居煤渣地上，這次廁所整建以煤渣回填的環境為設計理念，配合學生制服顏色，為天花板增添藍天粉紅的色彩，同時也用軌道燈的採光及地磚交錯的鋪設，使碇內國中的廁所有嶄新的工業風與設計感，走進廁所，彷彿走入百貨公司，學生也直呼，學校廁所簡直是七星級廁所。

(中時 )