新北市政府希望行政院儘速核定淡北道路經費補助，行政院政委兼工程會主委吳澤成24日表示，淡北道路是為解決台2線交通壅塞問題，惟台北市民意仍存疑慮，已責成交通部整體性考量，參考專家學者意見研議評估再據以協調解決。

新北市規劃淡北道路起點自登輝大道及中正東路，終點為台北市大度路立德路口，全長5.4公里，預算初估60億。該案原可由新北市自行編列預算辦理，惟因要爭取中央經費補助始提報中央申請。

不過，目前接獲北投地區里長及多位專家學者，包括多位台北市交通局前局長均向中央提出陳情表達疑慮，認為淡北道路只是將新北端交通壅塞問題轉移至台北端，為解決淡水地區進出台北市的交通問題，應從整體交通運輸的高度解決，例如配合淡江大橋113年完工，可連接台61及台64，與洲美快速道路形成雙北間淡水河兩岸聯外的快速路網，同時規劃大眾運輸，且台2線竹圍至紅樹林路段既有路寬26公尺，如依71年發布實施之都市計畫拓寬至40公尺並立體化，應可解決交通問題。

吳澤成請交通部就台北市民意及專家學者陳情事項，納入本案整體評估後，再進一步協調解決。

(工商 )