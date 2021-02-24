變性網紅「罔腰」日前自曝成為準媽媽掀起許多爭議，今(24日)罔腰分享收到高雄市衛生局寄來的掛號公函，要求她在收件後7天內到衛生局說明，或透過書面方式陳述意見。稍早罔腰分享和男友閃照，表示因另一半過年期間沒休假，現在要陪男友到台中享受假期，也強調：「我會出面約談，各位放心」。

罔腰日前和男友Teddy宣布懷孕，22日網上傳出罔腰疑似分享：「感謝近日媒體的報導與網友的關切，稍早去做了產檢，醫生說寶寶沒能保住」，掀起軒然大波，之後她親上火線強調是假消息，在IG限時動態澄清：「持續被做假圖片，無言死了！」，並強調：「本人限時動態禁止各位媒體截載」，否認小產。

罔腰宣布會出面接受約談。（圖／翻攝自wen810615 IG）

高市衛生局科長陳建榮後來受訪表示，已透過郵局發函給罔腰的戶籍地及居住地，據規定，她簽收信後7天內須要到衛生局說明或用書面回應，若罔腰沒有動作，，就會依照衛生局目前所掌握到的事證查辦，函請中央解釋，至於是否涉及《醫療法》，會依照現有結果一併傳給中央。

23日凌晨，罔腰曬出分享拿到孕婦健康手冊的證據，並加碼說有孕婦停車位識別證，但因有效期限到今年8月30日，引來更多網友質疑，昨罔腰發文，無奈說：「我好多認識我許久的朋友，都說我抗壓性可能是他們看過史上最強的，這七年來不斷被言語霸凌，不簡單，換作是其他人，我想被罵一句，可能就想不開了，世界在亂，我還是我，我是罔腰」，今她透露收到高雄市衛生局寄來的公函，罔腰回應自己不會逃避，絕對會出面約談，令外界好奇事情真相是否將水落石出。

(中時新聞網)