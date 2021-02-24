網紅罔腰自爆懷孕3個月，不過真實性飽受網友質疑，即便曬出媽媽手冊，但有效期限僅到110年8月30日，再次遭網友打臉，對此，無故捲入前女友罔腰懷孕風波的前男友鳳梨，近來也出面替罔腰抱屈，霸氣嗆聲：「換我砲火對妳的時候，妳肯定也不會太好受」。

日前網紅罔腰自爆懷孕3個月，前男友鳳梨無端捲入此風波，甚至還被網友質疑把罔腰肚子搞大，讓他怒飆酸民不要捕風捉影，更表示兩人已經分手一年多，究竟干他什麼事？不過看到罔腰飽受批評，讓他忍不出跳出來緩頰，更將砲口對準某網紅，強調雖不認同罔腰幼稚的行為，但更看不慣為此蹭熱度賣產品的人。

鳳梨隔空喊話希望某人適可而止就好，更強調：「換我砲火對妳的時候，妳肯定也不會太好受，好自為之，好好賣妳的產品就好，不用又要蹭又要贏話，沒有比較厲害」，不過有網友則認為他不該護航罔腰，怒斥：「你真的不該再幫她護航，觀感很差！！他的行為走偏不嚴重嗎」。

原是男兒身的網紅「罔腰」，3年前赴泰國變性成功，據悉就是鳳梨資助50萬幫罔腰圓一個女人夢，而兩人相識時，鳳梨完全不知道對方是男生，直到1個月後罔腰才坦白是男兒身，不過他僅花5秒就接受這個事實，也讓兩人感情迅速增溫，可惜這段感人愛情最終以分手收場。

(中時新聞網)