阮經天前年和小16歲大陸女星宋祖兒傳出假戲真做，更爆出夜闖女方閨房一事，但被女方經紀公司否認戀情，讓網友質疑是為了新戲炒作，不過近來與「網拍女神」拐拐（許采晴）傳出曖昧情，阮經天更特地騎重機南下共度情人節，愛苗看似正在逐漸滋長。

根據《鏡週刊》報導，阮經天與拐拐透過友人牽線，在農曆年前已往來一陣子，抵不住愛苗正在滋長，阮經天不僅特地騎重機南下共度情人節，他先是到拐拐母親開的餐廳捧場，更藉此順勢「見家長」，用心可見一斑，過程中雖然阮經天與拐拐各自招呼友人，僅偶爾攀談看似沒交集，但從兩人若有似無的電流，就能從彼此互動中看出端倪。

聚餐結束後，一行人前往墾丁遊玩，只見阮經天不僅幫拐拐把安全帽扣好，還教導如何跨坐上重機，而拐拐一坐上重機便環抱住阮經天腰部，足以見得小倆口愛苗正在發展中，一行人在墾丁時，阮經天的友人似乎為了不讓這段戀情提早曝光，更是一路緊盯是否有媒體出沒，兄弟間的義氣表露無遺。

「網拍女神」拐拐被目擊與阮經天到墾丁共度情人節。（圖／拐拐 許采晴臉書）

對於兩人情人節甜蜜遊墾丁，是否處於戀愛ING？阮經天經紀人表示拐拐只是阮經天車友的朋友，會去墾丁是拍攝《我在墾丁＊天氣晴》時，在當地結交了一群衝浪夥伴，只要逢年節假期有空，都會相約南下聚聚，至於拐拐經紀人表示兩人剛好有共同朋友，目前拐拐專心拚事業沒有男友。

(中時新聞網)