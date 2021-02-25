等紅綠燈公然打手槍 曝影片網看傻：還自打馬賽克（影片源自Dcard）

馬路上的紅綠燈下方，通常除了倒數秒數外，還會有走動的小綠人，隨著倒數秒數越來越近，小綠人也會越跑越快，屬於台灣特殊交通號誌，當初一出現在街頭，更是被譽為台灣之光，日前一名網友，發現一隻小綠人，竟然在「打手槍」，影片曝光後，一堆人全笑歪。

網友在論壇「Dcard」上發文，表示「震驚！紅綠燈公然打手槍」，內文寫道「不囉嗦直接看影片吧」，只見原PO分享的影片中，小綠人的其中一隻手，不斷前後扭動，加上身體傾斜的角度，看起來確實就像在「DIY」。

秀逗的交通號誌，也讓原PO嘆紅綠燈真的「壞掉了」，且由於故障的關係，小綠人身體中間呈現黑色，不少網友笑翻留言，「小綠人打手槍還馬賽克」、「樓上紅燈覺得害怕」、「不甘再做小綠人，升級小黃人」、「過完馬路都腿軟了」、「自動馬賽克真的太爆笑」。

不過，根據影片四周判斷，該影片拍攝地點應該不是台灣，而是在國外，但影片太幽默，仍掀起網友熱議。大家常見的行人交通號誌小紅人、以及小綠人，是東德交通心理學家卡爾·佩格勞（Karl Peglau），於1961年在東柏林推出，紅人代表禁止通行，小綠人代表通行。

(中時新聞網)