30歲的小花（化名）與丈夫結婚2年一直想生個小孩，在夫妻兩人努力下，雖然多次懷孕但每次都以流產告終。後來前往台北中山醫院生殖醫學中心求診，經檢查後才發現，原來是丈夫「染色體平衡轉位」，因而造成胚胎不健康導致流產。

●染色體平衡轉位 平常都沒事 要生小孩才出事

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師說明，人體共有23對的染色體，並有順序的排列好，今天若是不同染色體某一片段發生交換，而且染色體總量沒有變化就會被稱為「染色體平衡轉位」，一般狀況下發生平衡轉位的機率為五百分之一，帶因者本身不會有任何徵狀，只有在生子時會有明顯的問題。因為染色體片段的轉位造成精子與卵子在減數分裂過程中，發生染色體分佈不均，導致精子與卵子品質異常，便有習慣性流產的問題產生。

李世明醫師補充，父母親若有一方是染色體平衡轉位的帶因者，則胚胎異變的機率就很高，有可能會四分之三的機率流產、死胎或畸形兒，只有四分之一的機率能夠順利產下染色體正常的胎兒。

●試管嬰兒＋PGS 把關孩子的健康

李世明醫師表示現代生殖醫學技術進步，若發現父母有平衡轉位導致的反覆性流產，最好的治療方法就是做試管嬰兒並搭配PGS（胚胎著床前染色體篩檢），先將卵子及精子取出後結合成胚胎，並以切片的方式取少數胚胎之細胞，進行染色體之分析，篩選出染色體正常的胚胎，再植入女性的子宮中，以此減少染色體異常造成的流產問題，提高試管嬰兒的存活率，幫助有染色體平衡轉位的父母也能夠生出平安健康的寶寶。

●及早就醫 反覆性流產一樣可以有寶寶

李世明醫師提醒，若發生連續三次懷孕十週內流產，則被稱為反覆性流產，應該立即就醫接受檢查，醫院會針對父母的染色體、生殖構造、荷爾蒙及免疫抗體進行分析，找出患者反覆性流產的原因，若發現是染色體平衡轉位的問題，只要積極配合醫生治療，一樣可以擁有健康寶寶。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)