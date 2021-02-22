中市西屯區發生轎車對撞 疑未減速車頭毀兩人傷

台中市西屯區22日凌晨3時35分在市政北6路、河南路口，發生一起轎車對撞交通事故，其中灰色轎車車頭因強大衝撞，安全氣囊爆開，車頭幾近全毀，白色轎車的車頭凹陷，機油外洩，轎車零件噴飛，警方到場針對兩車駕駛酒測值為零並未酒駕，初判肇因為其中沿河南路內側快車道左轉市政北六路方向行駛的駕駛，未依規定讓車、沿河南路內快車道往台灣大道方向行駛的駕駛未依規定減速，交通事故原因與肇責警方還要進一步釐清。

台中市西屯區22日凌晨發生一起轎車對撞交通事故。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「碰」，由於車禍就發生在一家KTV前，很多結束歡唱的民眾剛好站在大馬路旁，目擊兩車衝撞直呼「開好快」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

這起發生在凌晨的車禍，用路人可能疏忽人車較少，疑車速過快兩車對撞，警方調查，38歲的盧姓男子，駕車沿河南路內側快車道左轉市政北六路方向行駛，28歲方姓男子駕車沿河南路內快車道往台灣大道方向行駛。

從路口監視器顯示，警方初步調查，盧姓駕駛疑未依規定讓車、方姓駕駛疑未依規定減速，由次衝撞力太強勁，造成兩車的車頭毀損。

消防人員到場前，兩車駕駛已自行脫困，其中盧男多處傷自行就醫，方男頭部撕裂傷送往林新醫院治療。

「碰」，由於車禍就發生在一家KTV前，很多結束歡唱的民眾剛好站在大馬路旁，目擊兩車衝撞直呼「開好快」，「煞車都來不及了」，真的是十次車禍九次快，雖然車頭毀損嚴重，幸好駕駛未受重傷。

(中時 )