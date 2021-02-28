油罐車擦撞小客車造成小客車翻覆。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

西濱快速道路台中梧棲段下午4時許發生車禍意外，一家4口駕駛小客車南下行經152公里處，疑遭一台從內車道要變換至外車道的油罐車擦撞，造成小客車側翻，車內11歲及14歲的姊弟疑受驚嚇送醫檢查，所幸父母並無大礙。警方指出，雙方駕駛並無酒駕，真正肇事原因待釐清。

(中時 )