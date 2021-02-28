西濱再傳車禍 油罐車擦撞小客車 一家4口兩小孩輕傷送醫 17:162021/02/28 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 油罐車擦撞小客車造成小客車翻覆。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 油罐車擦撞小客車造成小客車翻覆。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 西濱快速道路台中梧棲段下午4時許發生車禍意外，一家4口駕駛小客車南下行經152公里處，疑遭一台從內車道要變換至外車道的油罐車擦撞，造成小客車側翻，車內11歲及14歲的姊弟疑受驚嚇送醫檢查，所幸父母並無大礙。警方指出，雙方駕駛並無酒駕，真正肇事原因待釐清。 娃娃機店遇偷車賊 員警死命抓住車門被甩飛 嘉義太保市2車相撞 車輛180度旋轉 駕駛噴飛倒臥血泊亡 (中時 ) #小客車 #油罐車 #擦撞 #送醫 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電動車沒電 8旬翁推車弄到全身擦傷 呆困上坡路 14:212021/02/28 社會 疑視線死角 6旬婦代步車過馬路遭撞送醫不治身亡 16:492021/02/25 社會 國1大雅段6車追撞 臨盆孕婦陣痛急送醫 15:002021/02/28 社會 元宵不平靜 蘆竹 婦駕車自撞電桿沒事87歲女乘客命危 13:562021/02/26 社會 天降輪胎毀車頂 妻亡女兒傷 04:102021/02/28 社會新聞 監獄門口突遭8人圍毆 2名賣會客菜攤販血流滿臉 18:062021/02/25 社會 車禍酒測值高達0.24 女子傻眼：感冒只吃粥、藥和電子菸 13:362021/02/27 社會 快撐不住 強制車險 每單將多提30元準備金 04:102021/02/26 金融．稅務 台中神岡凌晨死亡車禍 20歲男失控自撞路樹釀1死2傷 16:142021/02/28 社會 2駕駛飛行中失去意識 F-16靠法寶救人 11:582021/02/25 軍事 惡煞屏監門口當街狂毆會客菜業者 警連夜逮6人 11:492021/02/26 社會 社會熱門新聞 高雄68歲退休校長疑心肌梗塞 倒臥登山步道猝死 - 社會 嘉義太保市2車相撞 車輛180度旋轉 駕駛噴飛倒臥血泊亡 - 社會 高雄醫師爆愛嫖妓、性癖特殊 妻受不了求離婚 - 社會 男不戴套硬上還中出 嘿咻完女喊沒感覺：前男友比較大 - 社會 警破賣淫集團 老闆是民進黨民代之子 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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