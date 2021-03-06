桃園市桃園區游姓男子今天駕駛轎車沿著中山路往國際路方向行駛，在中山、國際路口時，疑未注意前方動態，擦撞到前方等待左轉之自小貨車而翻覆，警方獲報趕到現場，發現游男酒測值達0.2毫克，依公共危險罪送辦。

警方調查，游姓男子酒後開車，疑似沒注意到前方待轉的小貨車，與其發生擦撞，導致車輛四腳朝天，游男臉部輕微擦傷，警方獲報後到場處理，酒測發現游男酒測值為0.2毫克，依法送辦。

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(中時 )