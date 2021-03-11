北市大同警分局延平所40歲林姓員警，4日凌晨3時酒後騎機車準備返家，在泉州街遭中正二警分局攔查，員警發現林渾身酒氣，但要求酒測時遭林拒絕，最後依法開出18萬罰單並扣車，林當時並未表明身分，市警局是在當天上午才得知又有員警酒駕，將他記1大過調警備隊。

據了解，中正二警方4日凌晨進行酒測攔檢，3時發現1部機車經過，騎士看到警車疑想閃躲，行跡可疑，攔下後發現林姓駕駛身上有酒味，隨即要求酒測。

但林當場拒絕，警方依法開出罰單並吊扣車輛，因林當時未表明身分，警方4日上午才查知又抓到「自己人」，隨即通報大同分局，大同分局查證屬實後，將林先調往警備隊，事後並記他1大過。

大同分局督察組長陳佳緯表示，已將林姓員警調地並議處記過，連帶處分方面，因所長到職未滿4個月、分局長高鎮文未滿6個月，因此免除責任沒有議處。

據了解，拒測的林姓警員警專24期畢業，後來分發至大同分局服務，目前在延平所擔任內勤工作，平時表現正常並無特殊異狀。

林姓員警向上級表示，當天下班後，自己前往1家餐酒館消費5百元吃飯，另點了1杯威士忌，餐畢後他還返回派出所內休息，待了2小時後自覺沒有問題，才會騎車離開，被攔下時因緊張才會選擇拒測。

北市日前傳出副分局長留宿女性的風紀案件，4日又發生酒駕案件，據悉局長陳嘉昌對此震怒，知法犯法影響社會觀感，已要求各單位嚴加整飭紀律，不要再讓錯事發生。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )