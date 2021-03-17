雲林縣虎尾警分局逮捕聚眾砸店案2主嫌，瓦解暴力集團。（虎尾警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮本月6日發生暴力集團砸店、破壞被害人住家案件，警方8日逮捕數人後，17日出動60餘名員警，循線再逮捕陳姓、王姓2主嫌與3名共犯，偵訊後依組織犯罪、恐嚇、妨害秩序等罪嫌移送地檢署偵辦，宣告暴力集團瓦解。

警方調查，陳、王2嫌糾眾組暴力集團，平日遊手好閒、不務正業，經常出入虎尾地區某KTV飲酒作樂，得知該KTV生意興隆收入頗豐，2嫌覬覦其利益，有意插手、介入店家經營權。

陳、王2嫌為達目的，本月7日夜晚率4名小弟前往第1處KTV砸店、翻桌搗毀店內設備，並烙下狠話「錢都你們賺就好？我就讓你們開不下去」，隨後再前往第2處KTV持棍棒砸毀店內設備，並持店內滅火器四處噴灑，隔日夜晚再率2名小弟前往被害人住家，砸毀玻璃窗後駕車逃逸。

由於被害店家均採冷處理姿態，不願報案，警方獲知情報後，針對陳嫌等暴力集團，指派專人專組跟監埋伏，並報請雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮偵辦，經檢察官核發拘票，再向法院聲請搜索票，準備隨時逮人。

警方眼見時機成熟，17日拂曉出擊，動員保安隊霹靂幹員及虎尾警分局、刑警大隊、少年隊等60餘名員警，以優勢警力同步執行攻堅圍捕，將主嫌陳、王等5人緝捕到案，順利瓦解此一暴力集團。

(中時 )