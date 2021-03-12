印度中央邦日前出現一隻花豹，牠從拉拉曼達爾野生動保區逃出，隨後闖入民宅區，攻擊多名當地居民，期間甚至有女童頭部被咬傷，還有一名森林護管員進行圍捕時，遭花豹攻擊拖入附近建築物裡，現場畫面讓人看得膽顫心驚。

花豹期間咬了女童，之後又攻擊森林護管員，一度將人咬住拖走，畫面非常驚險。(影片來源/youtube/Malwa Mirror News)

綜合當地媒體報導，一隻花豹從拉拉曼達爾野生動保區(Ralamandal Wildlife Sanctuary)逃出後，森林護管員與員警趕緊進行圍捕，但花豹狡猾地躲進附近一間農舍裡，因此當時一直並未被發現，隨後在林博迪(limbodi)地區被找到，花豹在追捕下逃進附近的村莊。

一名屋主拉索爾(Khemraj Rathore)提到，當時花豹闖入他家，正在煮飯的妻子便遭襲擊，導致她背部嚴重撕裂傷，丈夫聽到妻子慘叫後，立刻衝來趕跑花豹趕，過程中自己也因此受傷，花豹之後又跑到屋子後方的工地，並攻擊在附近玩的女童。

女童的母親發現時，只見女兒頭部被花豹咬住，嚇得她趕緊向旁人求助，附近民眾也幫忙驅趕，才使花豹鬆口，所幸女童並無大礙，但身上滿是鮮血，之後森林護管員趕來救援，期間也遭花豹攻擊，其中一名人員被花豹咬住肩膀，甚至拖進建築物內，畫面非常驚險，現場民眾完全不敢靠近。

所幸該名森林護管員順利脫困，並沒有造成生命危險，團隊最終歷經23小時，才成功捕獲花豹，並對其施打鎮定劑，經過獸醫師檢查後再放回森林，而此次事件造成5人受傷，負責圍捕行動的亞達夫(Utttam Yadav)博士表示，由於森林食物不足，再加上棲息地遭人干預，導致花豹闖入民宅事件頻傳，因此建議當地民眾晚上盡量不要出門。