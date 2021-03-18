壽司郎推出的姓名諧音優惠，讓北中南各地出現一股改名熱，不少年輕人將鮭魚2字加入名字中，只為吃上免費的壽司大餐，而各地也出現不少鮭魚先生、小姐貼出自己的戰績，不過一名店員無奈抱怨，店裡來了6位鮭魚先生，把菜單上的飲料品項全點一輪，「有些餐點根本碰一口就沒吃了」，讓他相當憤怒，直呼有些民眾貪小便宜的嘴臉真的很醜陋。

一名自稱壽司郎的店員在臉書匿名抱怨，表示他在高雄某分店工作，昨(17日)來了一桌鮭魚團，共6名男子，不過入座後卻開始瘋狂點餐，全部的飲料都點了一輪，「照輪點了15回到20回」，更扯的是有些餐點吃了一口就浪費，點了根本只是試味道，「點了拉麵、烏龍麵整碗碰一口就沒吃了，壽司要不是飯都沒吃，就是都只吃一貫」。

而6名鮭魚男飲料點了這麼多杯，有些連一口都沒喝，除了浪費食物外，6名男子的態度更讓人不爽，原PO指出6人態度傲慢，「改名鮭魚不是以為自己無比榮耀像貴賓一樣，點個餐在那邊狂按服務鈴，要求東要求西」。

這2天的姓名優惠活動，讓平日的生意有如假日般忙到爆炸，加上這些人的行為，讓他忍不住氣炸開罵，直說這一桌鮭魚團給外場員工帶來很大困擾，撇除浪費食物外，現場弄得一塌糊塗，讓工作人員難收拾，更讓他直呼透過這次的活動，更清楚看見台灣人貪小便宜的醜陋嘴臉。

(中時新聞網)