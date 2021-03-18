「花現．香格里拉」午茶派對（攝影：洪書瑱）

【旅遊經 洪書瑱報導】

三月是杜鵑花開的時節，台北每一年都會舉辦杜鵑花季，而且台北市花是杜鵑花，而今年台北杜鵑花季以人氣吉祥物熊讚為主角，打造成熊讚的台北杜鵑花園，並結合周邊社區等面向，於春日花季期間舉辦一系列活動！其中包括「香格里拉台北遠東」，為響應台北市政府一年一度的台北杜鵑花季，即日起至4月30日期間，特別於飯店38樓的馬可波羅酒廊週末限定推出唯美浪漫的「花現．香格里拉」午茶派對，飯店國際廚藝團隊還將花藝元素巧妙融入，打造兼具視覺與味覺美學的春日午後時光，而空間由知名花藝造型師「李明川」以繽紛花拱門設計襯托群山圍繞的台北壯麗高樓景觀，讓這個春天某一天展現的非常浪漫明媚！而最值得一提是餐廳──「馬可波羅酒廊」特邀李明川老師於4月17日同場加映，推出「花現．香格里拉」花藝下午茶活動，與老師一起驗手作樂趣與生活美學，並感受不同以往，享受一場「拈花惹草」下午茶時光！

「花現．香格里拉」午茶派對是由香格里拉台北遠東德籍甜點行政主廚法蘭克 (Frank Braun) 率領團隊發揮巧思，創意將各式花卉如向日葵、薰衣草、木槿花等「花」元素融入下午茶中，無論是鹹點或甜點，都讓人置身於百花齊放的花園天堂之中，而且身在「李明川」所設計繽紛花拱門設計襯托上，遠望群山圍繞、台北101等高樓景觀裡，來點綴這一場以杜鵑花為主軸的「花」現浪漫午茶，下午茶每位1,080元！

綜觀這一次午茶派對內容，主廚推薦小點如番紅花蛋酪梨沙拉佐迷你貝果、榛果夾心法式閃電泡芙佐葵花子碎、接骨木花百香果帕芙洛娃等，外型精巧且獨具風味！

番紅花蛋酪梨沙拉佐迷你貝果

像是被照了縮小燈一般的迷你貝果小巧可愛，夾心也是豐富營養，以擁有「森林奶油」之稱的酪梨為主體，再加切碎的水煮蛋，主廚也在貝果之上放上一片粉色水煮蛋切片，讓整體外觀像一朵含苞待放的花朵般！

番紅花蛋酪梨沙拉佐迷你貝果（攝影：洪書瑱）

榛果夾心法式閃電泡芙佐葵花子碎

「閃電」是由法文而來，形容它的形狀如手指，細長的造型，再也沒有吃一般泡芙時滿嘴滿手奶油的尷尬。閃電泡芙之上，以粉色浪漫的紅寶石巧克力包覆著，內裡是香濃的榛果夾心，最後撒上烘烤過的葵花子，一口咬下去，紅寶石巧克力和榛果的香甜滋味在舌尖漾開，向日葵子的爽脆，增添口感層次。

榛果夾心法式閃電泡芙佐葵花子碎（攝影：洪書瑱）

接骨木花百香果帕芙洛娃

甜點造型可愛迷人，白色的蛋糕體像極了浪漫的雪白紗裙，帕芙洛娃(Pavlova)是以俄羅斯芭蕾舞者Anna Pavlova的舞衣命名的，取名恰如其分。帕芙洛娃是用烘烤過的蛋白霜為基底，再加上打發的鮮奶油與水果作成的甜點。烤過的蛋白霜擁有酥脆外表，內裡卻柔軟綿密如棉花糖；濃郁的鮮奶油、奶油乳酪配上接骨木花香氣，展現可愛又迷人的風采。

接骨木花百香果帕芙洛娃（攝影：洪書瑱）

紅寶石巧克力佐木槿花棋格蛋糕

棋格蛋糕，又稱巴滕伯格蛋糕，在台灣較少見，這款甜點來自於英國，是為了慶祝巴滕伯格的路易斯．亞歷山大親王迎娶維多利亞女王孫女而誕生的紀念甜點。主廚在這款甜點上用足了心思，有別於傳統單純的粉色白色海綿體蛋糕，主廚使用粉色的紅寶石巧克力蛋糕體和白色木槿花蛋糕體，以二乘二棋盤狀的形式組成，蛋糕表面鋪上杏仁膏，最後在表層塗上一層果醬。不但吃得到紅寶石巧克力的酸甜莓果滋味，也能品嘗到木槿花獨特香氣。

紅寶石巧克力佐木槿花棋格蛋糕（攝影：洪書瑱）

薰衣草義式奶酪佐榛果達克瓦茲、開心果碎

外型相當可愛俏皮，是用滑膩柔軟的義式奶酪，加入薰衣草迷人的香氣，口感層次豐富、奶香濃郁。甜點主廚也注入巧思，以春天繽紛的粉色、橘色巧克力片妝點，充滿活力的春天氣息躍然眼前。此外，主廚也運用近年來深受歡迎的法式點心達克瓦茲，作為甜點底座，僅用蛋白、糖粉等簡單元素，烤出一片片外酥內軟的餅乾口感，搭配滑順的薰衣草奶酪，是一道討好味蕾與視覺的小甜心！

薰衣草義式奶酪佐榛果達克瓦茲、開心果碎（攝影：洪書瑱）

除了午茶內容，最特別是還有加映活動，4月17日同場加映推出「花現．香格里拉」花藝下午茶，由花藝造型師李明川帶領下，體驗手作樂趣與生活美學學習，花藝下午茶每位3,680元含一份花藝作品及下午茶，皆需外加一成服務費。活動期間前六十組享用下午茶，還可獲得杜鵑花季限量驚喜小禮；此外，追蹤馬可波羅酒廊官方Instagram帳號，並於Instagram打卡分享下午茶照片，就有機會抽中一客下午茶及粉嫩杜鵑花古瓷馬克杯！

※．4月17日同場加映推出「花現．香格里拉」花藝下午茶

花藝造型師李明川引領體驗手作樂趣與生活美學學習（攝影：洪書瑱）

花藝造型師李明川示範（攝影：洪書瑱）

將具生氣的花材成就自己手做花藝（攝影：洪書瑱）

在老師引領下，初學者也能完成一盆花藝作品（攝影：洪書瑱）

(中時新聞網)