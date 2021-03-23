搶迎兒童節商機，台北寒舍艾美酒店館內自助餐廳「探索廚房」將於3月26日至4月25日攜手COLD STONE酷聖石冰淇淋，推出「童趣天空」兒童月活動。活動期間凡於星期五晚餐、週末午晚餐用餐，及特別加碼4月1日星期四晚餐的用餐賓客，皆可無限享用獨家限定口味冰淇淋，現場拌冰帶來視覺與味覺的雙重享受。4月2日至4月4日午晚餐1,690元+10%、下午茶1,090元+10%。4月起甜點餐檯亦變換風貌，呈現主廚精心製作的日式甜點，讓精巧可愛的外型與甜美滋味，甜寵每個孩子的味蕾。

冰涼甜蜜且散發著濃郁香氣的冰淇淋，是孩童的最愛！探索廚房特別邀請COLD STONE酷聖石冰淇淋，獨家訂製兩款限定口味冰淇淋「巧酥狂想曲」及「俏皮美莓」，兩款口味將隨機拌製供應。分別以小朋友最喜愛的濃郁巧克力及酸甜莓果作為基底，獨家限定口味僅在活動期間可於探索廚房吃得到。

「巧酥狂想曲」選用「濃！巧克力」口味冰淇淋，拌入OREO餅乾及巧克力醬，撒上小麻糬後即可享用。伴隨著濃郁巧克力冰淇淋在口中化開，咀嚼之間享受OREO餅乾酥脆口感和小麻糬的彈嫩嚼勁，是巧克力控不可錯過的一道冰品。

「俏皮美莓」則是將「草莓覆盆莓」口味冰淇淋拌入派皮餅乾、焦糖醬，最後綴上棉花糖。莓果的酸甜香氣揉和著餅乾的酥脆口感，咀嚼之間散發著焦糖香氣，搭配著覆盆莓果粒在口中跳躍著酸甜果香，交融著令人上癮且如絲絨般的綿滑滋味。

「探索廚房」甜點餐檯亦將於4月更新菜色，獻上多款細緻精巧的日式甜點。主廚首推「日式生布丁」，製作過程中完全不加一滴水，讓鮮奶油、牛奶、雞蛋幻化出綿密滑順的口感。「櫻花水信玄餅」則讓人一秒飛到日本，晶透的水信玄餅中夾含著一朵鹽漬櫻花，讓人心神嚮往櫻花盛開的風光明媚。「抹茶水羊羹」則是由主廚獨家特調的配方製成，巧妙降低了羊羹的膩人甜度，口感水潤彈嫩且每一口都充滿抹茶香氣。

「迷你銅鑼燒」則是由主廚將蜂蜜揉入麵粉糰中，讓麵皮散發淡淡蜜香，再費工自製紅豆餡，添入麥芽糖後不斷攪拌方能製成，柔軟麵皮和甜香紅豆餡一同入口，彷彿回到童年最快樂的時光。「日式醬油糰子」則是以手工自製糯米糰子烘烤上色之後，搭配主廚自煮的日式醬油，看似簡單的外型，卻在口中彈牙帶勁且越嚼越香。風靡社群媒體的「日式半熟乳酪塔」亦是主廚的得意之作。選用頂級奶油乳酪小火熬煮，再倒入塔皮中烘烤上色，用料純粹，綿滑的口感和誘人的奶香讓人吮指回味。

(工商 )