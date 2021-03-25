由世界自然基金會發起的「地球一小時Earth Hour」全球熄燈行動，至今已有全球超過188個國家、18,000多個世界地標共同響應，寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店持續響應，於當晚關閉飯店外部標誌照明、調暗或關閉非必需的室內照明等，透過客房電視及電子看板呼籲賓客共同響應活動，攜手守護美麗的家園。

台北喜來登大飯店當晚8：30-9：30飯店亦將於大廳舉辦「燭光之夜」，以環保蠟燭點亮Earth Hour標誌「60＋」的希望燭光，播放地球一小時宣導影片，並提供綠色輕食與主題飲品免費享用，鼓勵賓客關上燈、走出客房，減少能源消耗，以實際行動實踐綠色新生活。

台北喜來登大飯店副總經理吳芳梅表示，在疫情肆虐下，許多人意識到自然生態與人類健康緊緊相扣，透過關燈一小時活動，呼籲更多賓客重視環境守護的重要性。台北喜來登自2009年連續參與「地球一小時」熄燈行動，著眼於節能減碳與設備汰舊換新，優化住宿體驗與安全的同時提升節能成效。

台北寒舍艾美酒店將會適度關閉或調低室內外燈光電源為環境保護盡一份心力，包括：關閉外牆標誌燈光、外牆燈、停車場指示燈箱、騎樓燈、外牆投射燈、花圃燈及LED路樹燈…等。同時透過全館電子看板與電子客房信函，鼓勵酒店賓客共同參與此活動，關掉房間的燈，走至酒店大廳徜徉彷彿藝廊的艾美酒店，或是選擇至戶外感受信義區高雅的時尚氛圍。

寒舍艾麗酒店秉持保護環境及永續經營的理念，始於設計至施工，致力於減少環境污染，經內政部核定認證為鑽石等級緑建築；飯店大量使用透明落地窗引進天然光源以及規劃信義區難得一見的緑地景觀，在城市中營造如同花園般的自然環境，我們也多方使用天然食材及選用環保認證紙張，積極推動緑色生活新概念，打造現代生活與自然和諧共存的美好境界。

礁溪寒沐酒店總經理傅大吉(Mr. Boogie Fu)表示，去年壟罩在新型冠狀病毒肺炎的疫情下，影響了全球的社會經濟以及人身健康，防疫的許多相關措施也重新讓大家再次重視我們所處的生活環境與自然生態，節能減碳、保護環境與愛護地球，是我們身為地球村一員刻不容緩的責任與義務，希望藉由每個人由己做起改變心念和行為，投身響應各項環保措施，集合眾人就能成為一股強大的團結力量。

(中時 )