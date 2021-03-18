基隆一名住在養護中心的66歲王姓男子，某天對住在隔壁房間的90幾歲老婦動邪念，不管對方已經是植物人，竟脫下尿布猥褻，剛好被回房間的看護撞見，隨即通知養護中心工作人員，並報警逮人。

根據檢方起訴書，基隆這間養護中心，平時是將男女分房照料，去年7月，王男發現隔壁房間的看護離開，老不修的王男對隔壁老婦起色心，趁機偷溜進房間，見到躺在床上的植物人老婦，竟強行脫掉尿布猥褻。

這時看護人員回到房間，撞見王男正在做非法行為，馬上通知其他人並報警處理，而養護中心也將此事告知家屬，並請他們到中心來，當警方訊問王男，為何要做這件事時，他想辯解卻想不到理由，僅回答「自己不知道這件事情」，否認猥褻老婦。

不過檢察官偵訊此案時，認為養護中心的看護，直接抓到王男猥褻行為，加上在場有多名工作人員作證，且老婦的尿布已經遭脫下也是事實，王男罪證明確，因此依乘機猥褻罪，將王男起訴。

(中時新聞網)