輕度智障的蘇姓男子，去年被安置在社福機構期間，與同寢室隔壁床的14歲少年「兩情相悅」，去年一時「性」起，4度與少年性交，事後少年告訴母親，母親憤而提告。台北地檢署依妨害性自主罪起訴蘇男。檢方以蘇男認罪，犯後態度良好，請求法官量處適當之刑。

起訴指出，蘇男有輕度智能障礙，被安置在台北市某社福機構，院方去年8月1日，安排他與14歲少年院生同寢室，可能是2人朝夕相處，日久生情，1個月後2人就在寢室、床邊等處發生性關係。

蘇男自去年9月至11月，4次與少年纏綿嘿咻，事後少年告訴母親，母親報警偵辦。檢察官調查時，蘇男認罪，少年也證稱是自願與蘇發生性行為，但少年因年齡僅有14歲，檢察官認為蘇男涉犯《刑法》227條第3項「對14歲以上、未滿16歲男子為性交罪」，依法起訴。

不過，檢察官認為，蘇男沒有犯罪前科，且年紀尚輕，因輕度智能障礙導致思慮未周，但他表示悔悟，犯後態度良好，請求法官為適當之量刑，以勵自新。

(中時 )